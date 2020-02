Kızına cinsel istismarla suçlanan baba duruşmada tutuklandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Kemalpaşa ilçesinde, 17 yaşındaki B.Y.\'ye cinsel istismarda bulunduğu öne sürdüğü babası S.Y. hakkında \'çocuğun cinsel istismarı\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Baba S.Y., ilk duruşmada tutuklandı.

Kemalpaşa\'da yaşayan S.Y. ile eşi B.Y., 2017 Aralık ayında kızları B.Y.\'nin okulu çıkışı eve dönmemesi üzerine jandarmaya giderek, kayıp başvurusunda bulundu. B.Y. bir gün sonra, ekipler tarafından bulundu. Jandarmadaki ifadesinde babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğu ve artık dayanamadığı için evden kaçtığını söylemesi üzerine soruşturma başlatıldı. Jandarmada pedagog eşliğinde ifadesi alınan B.Y., ilk olarak 2016 yılında Ürkmez sahilinde denize girdiklerinde babasının sarıldığını, o anda anlamadığını, 10 gün sonra evde tekrar istismarda bulununca, denizde de taciz edildiğini anladığını belirtti. İfadesinde babasının kendisine telefondan zorla videolar izlettiğini öne süren B.Y., 1 yıl boyunca babasının 5- 6 kez istismarda bulunduğunu, bu olayların kendi rızası dışında olduğunu anlattı. B.Y.\'nin ifadesinin ardından sorguya alınan baba S.Y. ise kızının sürekli evden kaçtığını ve kendisine iftira attığını öne sürdü.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan S.Y. hakkında, \'çocuğun cinsel istismarı\' suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık S.Y., anne B.Y., Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili avukat Müjgan Bilgen Özen ve tarafların avukatları katıldı. Mağdur B.Y. ise Adli Görüşme Odası\'nda hazır bulundu.

Duruşmada savunmasını yapan sanık S.Y., kızının psikolojik sorunları nedeniyle bir süre tedavi gördüğünü söyleyerek, \"Kızım daha önce 3 kez evden kaçtı. Psikolojik sorunları nedeniyle 7-8 kez psikoloğa gittik. Daha sonra \'Baba bunlar bir şey bilmiyor, gitmemize gerek yok\' diyerek bir daha gitmeyi kabul etmedi. Denizde cinsel istismarda bulunduğum yönündeki iddiaları doğru değil. Biz denize tüm aile gideriz. Evde de herhangi bir istismarım olmadı. Evde birbirimize el şakası yaparız. Biz birbirimizle çocuk gibi yaklaşırız. Bunlar şakadan ibarettir\" dedi.

Anne B.Y. ise \"Kızımın psikolojik tedavi gördüğü doğrudur. En son evden kaçtığında emniyette bana kızımın cinsel istismara uğrayıp uğramadığını sordular. İfadeden sonra dışarı çıkınca eşim cinsel hayatımızla ilgili soru sorulup sorulmadığını sordu. O an bende tereddüt oluştu. Kızım bana olanları anlatınca eşimden ayrılmaya karar verdim\" dedi.

Duruşma savcısı, sanığın \'çocuğun cinsel istismarı\' suçundan cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti sanık S.Y.\'nin tutuklanmasına karar verip, duruşmayı erteledi.