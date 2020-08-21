Kızına cinsel istismardan 72 yıl ceza aldı, Yargıtay kararı bozup tahliye etti

Çocuğuna ‘nitelikli cinsel istismar’ ve ‘hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 72 yıl ceza alan babanın cezası bozularak tahliye edildiği ortaya çıktı. Avukat Fatoş Hacıvelioğlu, kararı sonradan öğrendiklerini anlatarak, "Ne mağdura tebliğ ediyor, ne mağdur vekiline tebliğ ediyor. Mağdur bunu başkalarından duyunca haberleri oluyor. Şak diye karşısına çıkıp onları öldürse devlet nerede o zaman? Niye tebliğ etmiyorsun, madem tahliye ediyorsun neden korumuyorsun?" diye sordu. Adana'da temmuz ayında serbest bırakılan babanın şu an şehir değiştiren çocuklara ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.

Evrensel'den Volkan Pekal'ın haberine göre Osman Osman, kendi kızına 2 yıl boyunca, 12 yaşından 14 yaşına kadar, istismarda bulundu. Çocuğun annesine istismarı anlattıktan sonra, annenin şikâyetçi olması üzerine Adana 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2017 yılında yargılama başladı. Osman. savunmasında "boşanma davası için eşinin kendisine iftira attığını, kızına sadece tokat attığını" iddia etti. Ancak mahkeme verdiği kararda, istismara tanık olan sanığın diğer küçük çocuklarının anlattıklarının mağdur çocuğun beyanları ile örtüştüğüne ve çocuğun annesinin tembihi ile babasına yönelik böylesine vahim bir suçlamada bulunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğuna dikkat çekti. Osman, 2019 yılında 72 yıl hapis cezası aldı. Dosyayı görüşen istinaf mahkemesi ise kararı onayladı.

Yargıtay bozdu, sanık tahliye edildi

Ardından dosya Yargıtay’a gitti. 72 yıl hapis cezası alan Osman'ın, Yargıtay 14. Ceza Dairesi tarafından Temmuz ayında tahliye edildi. Anne ve çocukları Osman'nın tahliyesinden onlara ulaşmaya çalıştığı bilgisi ile öğrendi. Üstelik kararın Yargıtay tarafından bozulduğu da sanığın tahliyesi için Adana Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazı ile ortaya çıktı.

Dosyaya ilişkin bilgileri paylaşan Avukat Fatoş Hacıvelioğlu, Anne ve çocukların tedirgin olduğunu ve yer değiştirmek zorunda kaldığını belirtti. Hacıvelioğlu, “Yargıtay tahliye ederken mağdurun bundan haberi bile olmuyor. Tamam böyle bir zorunluluk yok ama dava boyunca Osman Ozman'ın kızana ve tanıklık yapan diğer çocuklarına yaklaşımları ortada, 72 yıllık hapis cezası ortada. Böyle bir durumda en azından tebliğ etmeli ki anne ve çocuklar önlem alsın. Devlet nerede o zaman?” diye tepki gösterdi.

"Yerlerini değiştirdiler"

Av. Fatoş Hacıvelioğlu, devamında şunları söyledi: “Üstelik biz Yargıtay’ın kararı bozduğunu da Adana Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği yazıdan anlıyoruz. Kararın gerekçesini bile görmedik. Aile can güvenceleri olmadığı için yerlerini değiştirdiler. Bana sordular. ‘Bu adam çıktı diyorlar’ dediler. Ben ihtimal vermedim. Dosyaya bakınca öğrendik. Çünkü ne mağdura tebliğ ediyor, ne mağdur vekiline tebliğ ediyor. Mağdur bunu başkalarından duyunca haberleri oluyor. Şak diye karşısına çıkıp onları öldürse devlet nerede o zaman? Niye tebliğ etmiyorsun, madem tahliye ediyorsun neden korumuyorsun?”