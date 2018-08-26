Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı

YAHYALI (Kayseri), (DHA) - KAYSERİ\'nin Yahyalı ilçesinde Mehmet C. (48), öz kızı S.C.\'ye (15) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda sorgusu tamamlanan Mehmet C., adliyeye sevk edildi.

Olay, gece saatlerinde, ilçeye bağlı Hocahacılı Mahallesi\'nde meydana geldi. Alkollü olan Mehmet C., iddiaya göre, eşinin ve oğlunun evde olmadığı sırada, lise öğrencisi kızı S.C.\'ye cinsel istismarda bulundu. Jandarmayı arayan S.C., olayı anlatıp, babasından şikayetçi oldu. İhbar üzerine jandarma ve Özel Harekat polisleri, eve baskın düzenledi. Mehmet C., gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda sorgulanan Mehmet C., bugün adliyeye sevk edildi.

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