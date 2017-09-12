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Kızına cinsel istismar sanığı babaya 14 yıl hapis

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA) - BOLU'nun Göynük İlçesi'nde 13 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan 37 yaşındaki İsmail Ç

12 Eylül 2017 19:13

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA) - BOLU\'nun Göynük İlçesi\'nde 13 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan 37 yaşındaki İsmail Ç., 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İlçeye bağlı bir köyde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan İsmail Ç., iddiaya göre kızı M.Ç\'ye cinsel istismarda bulundu. M.Ç., önce arkadaşı G.A\'ya, sonra da öğretmenlerine durumu anlattı. Öğretmenlerinin şikayeti üzerine gözaltına alınan baba İsmail Ç., tutuklandı.
Bolu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'Çocuğun cinsel istismarı\' suçundan yargılandığı davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sanık İsmail Ç., suçlamayı kabul etmedi. Sanık, \"Hakkımdaki suçlamaları reddediyorum. Beraatimi talep ediyorum\" dedi.
Mahkeme heyeti, kızına yönelik cinsel istismar suçunu işlediği kanaatine vardığı sanığa 14 yıl hapis cezası verdi.

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