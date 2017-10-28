Kızına böbreğini veren baba iş istedi

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi\'nde geçen yıl kızına böbreğini veren 54 yaşındaki Veysel Şahin, geçici hizmetli olarak çalıştığı okuldaki işinden, süre bittiği için ayrıldı. İşsiz kalan ve daha önce yaptığı hamallık gibi ağır işte çalışamayan Veysel Şahin, evini geçindirmek ve kızının tedavi masraflarını karşılamak için çalışacak bir iş istediğini söyledi.

Sandıklı\'ya bağlı Hisar Mahallesi\'nde hamal Veysel Şahin, böbrek hastası olan ve diyalize giren kızı 27 yaşındaki Şerife Turhan\'a 22 Mart 2016 tarihinde İzmir Ege Üniversitesi\'nde yapılan ameliyatla böbreğini verdi. Tedavi ve ameliyat masrafları Sandıklı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından karşılandı. Böbrek nakli sonrası geçirdiği operasyon nedeniyle hamallık yapamayan Veysel Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a durumunu anlatan ve iş istediğini belirttiği bir dilekçe yazdı. Bunun ardından ilçedeki Fen Lisesi\'nde geçici hademe olarak çalışmaya başladı. 8 ay çalıştıktan sonra süre bittiği için yine işsiz kalan Veysel Şahin\'e Sandıklı SYDV tarafından bir defaya mahsus 400 lira ve bir miktar kömür yardımı yapıldı. Kızı Şerife Turhan\'a ise 3 ayda bir bin 200 lira engelli aylığı bağlandı.

\"SADECE İŞ İSTİYORUM\"

Veysel Şahin, ağır iş yapamadığını ve geçici işin süresi bittiği için çalışmadığını belirterek, yapılan yardımların yetmediğini söyledi. Devlete ve kimseye yük olmak istemediğini, ailesinin geçimini sağlamak, kızı Şerife\'nin tedavi masraflarını karşılamak için iş istediğini söyleyen Veysel Şahin, şöyle dedi:

\"2016 yılında kızıma böbrek verdim. Sonra ağır işlerde çalışamaz hale geldim. Gönderdiğim evrakla Cumhurbaşkanlığı bana geçici iş verdi. 8 ay 6 gün çalıştım. Dilenmedim, kimseye muhtaç olmadım. Evime ekmek götürdüm. Fakat şu an işim yok ve evimin kirasını ödeyemiyorum. Çalmadığım kapı kalmadı. Benim de yapabileceğim iş vardır. Benim de elim ayağım tutuyor. Bekçilik de olsa, hademelik de olsa yaparım. Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'dan, Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu\'ndan iş istiyorum. Başka para pul hiçbir şey istemiyorum. Devletime de yük olmak istemiyorum. Sadece kızımın tedavilerini yaptırabilmem ve aileme bakmam için iş bulmam gerekiyor. Başka bir şey istiyorum.\"

\"BABAMA İŞ İSTİYORUM\"

Eşinden ayrı ailesinin yanında yaşayan Şerife Turhan da \"Babam böbreğini verdi. Canını verdi. Allah bin kere razı olsun. Kontrollerimin ve tedavimin sürmesi için İzmir Ege Üniversitesi\'ne gitmek zorundayım. Paramız yok. Bunun için babama iş istiyorum. Yetkililerden bunu bekliyorum, acil\" diye konuştu.

Veysel Şahin\'in eşi 56 yaşındaki Kadriye Şahin de kızının tedavisi için eşinin iş bulması gerektiğini söyledi. Şahin çiftinin Şerife Turhan dışında 24 yaşında bir oğlu olduğu ve onun da İzmir\'de hamallık yaptığı belirtildi.



FOTOĞRAFLI