Kızına 23 yıl boyunca işkencelerle tecavüz eden baba serbest bırakıldı!

Yeni Zelanda tarihinin en korkunç pedofil ve ensest mahkûmu Ronald Van der Plaat, 15 yıl hapis cezasını tamamlayarak serbest kaldı. Plaat, kızına 9 yaşından itibaren 23 yıl boyunca çeşitli işkencelerle tecavüz ettiğini itiraf etmişti. Plaat’in işkenceleri arasında kızını tavana asmak ve başına kutu geçirip tecavüz etmek dahi vardı. Tecavüz mağduru kadın, 12 yaşında hamile kaldığını ve işkenceler nedeniyle birçok kez düşük yaptığını yazmıştı.

Habertürk'ün haberine göre, 82 yaşındaki Plaat, 2001’de görülen davasında kızına 23 yıl boyunca türlü işkencelerle tecavüz ettiğini itiraf etmişti. Plaat’ın kızı henüz 9 yaşındayken başladığı ve 32 yaşına kadar sürdürdüğü işkenceleri arasında, bağlayıp tavana asmak ve başına kutu geçirip tecavüz etmek de vardı. Adı mahkeme kararı gereği saklanan kızı, Ms Darke sahte ismiyle kaleme aldığı kitabında babasından 12 yaşında hamile kaldığını ve işkence nedeniyle çok sayıda düşük yaptığını yazmıştı.

Plaat, tecavüze verilen en yüksek ceza olan 24 yıla mahkûm oldu, ceza 15 yıla indirildi. Hatta şartlı tahliye hakkını 2010’da kullanan sapık serbest kaldıktan 2 yıl sonra çok genç bir kadınla el ele görülünce hapse geri döndü.

Plaat, serbest kaldıktan sonra başkent Aucland’daki evine dönecek ve 6 ay boyunca elektronik kelepçe takacak. Okul ve parklara yaklaşması da yasaklanan adamın komşuları da suçları hakkında bilgilendirilecek.