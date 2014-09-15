'Kızımla maç izlerken prezervatif reklamları onuruma dokunuyor'

Süper Lig maçları sonrası Beyaz TV'yi açan futbolseverler, karşılaşmalar hakkında yorum beklerken çok ilginç bir tartışmayla karşı karşıya kaldı. Eski hakem Ahmet Çakar, bir anda maç sırasında çıkan prezervatif reklamından rahatsız olduğunu söyledi. Çakar "Kızımla maç izlerken pornografik reklamlar benim onuruma dokunuyor. Ne demek yani hazzı aynı anda yaşayın" dedi.

Beyaz TV'de yorumculuk yapan eski hakem Ahmet Çakar, futbol maçlarında prezervatif reklamı görmek istemediğini belirterek, "Karşılaşmalar gece saat 1'de olsa 'çocuk uyuyor' deriz, ama insanlar bunu çocuğuyla izliyor. Kızımla maç izlerken pornografik reklamlar benim onuruma dokunuyor. Ne demek yani hazzı aynı anda yaşayın" dedi.

Çakar sözlerine, "Bir doktor olarak gençlerimizin bu konuda bilinçlenmesini doğru buluyorum. Lakin bir markanın bu şekilde reklamının verilmesinden rahatsızım. Lig TV'ye sesleniyorum. Hanımlarıyla maçı evde izleyenler varken prezervatif reklamı yayınlanmasına karşıyım. Maç gece 12'den sonra olursa bir şey demem" şeklinde devam etti.