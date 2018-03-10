"Kızımızın katiline en ağır cezayı istiyoruz"

Mersin’de polis silahından çıkan kurşunla yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Feray Şahin davasının 3'üncü duruşması 13 Mart tarihinde Mersin Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Duruşma öncesi kamuoyuna destek çağrısında bulunan Şahin Ailesi, kızlarının katiline en ağır cezanın verilmesi talebini yineledi.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında meydana gelen olayda Feray Şahin, İstanbul’da görev yapan ve tatil için Mersin’e gelen Polis Memuru Burak A’nın silahından çıkan kurşun ile göğsünden vurularak hayatını kaybetmişti. Burak A. çıktığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı. Mersin Adliyesi 5. Ağır Ceza’da görülen ikinci duruşma “Bütün tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi” gerekçesiyle mahkeme kararıyla 13 Mart tarihine ertelenmişti.

“Kızımızın kasten öldürüldü"



Şahin ailesi, "Kızımız bilerek ve kasten öldürüldü. Evde rehin alınıp ölene kadar kimseye haber edilmedi. Ardından basına yansıyan haberler, suçu örtmeye yönelik oldu. Kızımız daha önceden belirttiğimiz gibi kasten öldürüldü. Suçu hafifletmeye çalışıyorlar. Kızımızın katili takım elbise ve kravatla duruşmada masum görüntüye bürünmek istiyor. Katile en ağır cezanın verilmesini istiyoruz. Cezasını en ağır şekilde çekmeli" dedi.

