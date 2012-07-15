'Kızımın ve eşimin katilini affediyorum'

ABD’de meydana gelen ve tüm ülkeyi sarsan “çekiç” cinayetinin davası sürerken eşi ve kızı saldırıya uğrayan Arturo Martinez ilk kez konuştu. Martinez tecavüz edilerek öldürülen kızının ve eşinin katilini affettiğini söyledi. Martinez saldırgan isterse onu yanağından öpebileceğini söyledi.



ABD’nin Las Vegas şehrinde Mayıs ayında iki kişinin feci şekilde öldürüldüğü “Çekiç cinayeti”nden sağ kurtulan baba Arturo Martinez bir basın toplantısı düzenleyerek ilk defa konuştu.

Martinez yaptığı konuşmada 10 yaşındaki kızı Karla ile eşi Ignacia’ya önce tecavüz eden daha sonra da korkunç bir şekilde öldüren 22 yaşındaki saldırganı affettiğini söyleyerek herkesi şaşırttı.

Eşi ve kızı öldü, iki oğlu kurtuldu



ntvmsnbc'nin haberine göre, Mayıs ayında gerçekleşen olayda Martinez kan gölüne dönen evinde gözlerini açtığında eşinin ve kızının cansız bedenleriyle karşılaştı. Saldırgan Bryan Clay Martinez’in başına çekiçle vurarak olay yerinden kaçtı.

Martinez aldığı ölümcül yaralar nedeniyle bilincini kaybetmeden önce olaydan zarar görmeden kurtulan iki oğlundan yardım çağırmalarını istedi.

Aldığı darbeler sonucu beyni hasar gören Martinez geçirdiği iki ameliyattan sonra konuşabilecek duruma geldi.

Polis saldırgan 1 hafta sonra yakaladı

Las Vegas Review Journal gazetesinin haberine göre bu süreç içinde olayı çözmeye çalışan polis Clay’i yakalamadan önce birinci derece şüpheli olarak Martinez’i gördüklerini açıkladı ve Martinez'in oğullarını yetimhaneye gönderdi.

Polis’in saldırganın izini bulması uzun sürmedi. Clay olaydan bir hafta önce 50 yaşındaki bir kadına tecavüz etmişti ve güvenlik güçlerinin iki olay arasındaki bağlanıyı bulmaları sadece bir haftalarını aldı.

'Onu affediyorum'

Martinez basın toplantısına oğulları Alejandro ve Cristopher ile birlikte katıldı. Kısa konuşmasında göz yaşlarına engel olamayan Martinez şunları söyledi:

“Bu korkunç cinayet dünyadaki sayısız kötülükten bir tanesi. Eşimin ve kızımın cennette beni ve oğullarımı bekliyor. Onlara kavuşmak ve sonsuza dek beraber olmak için dua ediyorum.

Seni affediyorum. Beni öpmek istersen ben de seni yanağından öperim. Söyleyeceklerim bu kadar.”

Davaya bakan yargıçlar Clay'in ölüm cezasına çarptırılabileceğini belirtti.