'Kızımın katili her gün yeniden ölsün'

T24 - Güvenlik görevlisi Fikret Tosun, Akdeniz TV’de muhasebe müdürü Simhan Dernek’i öldürmek, 4 kişiyi de yaralamak suçundan 65 yıl hapis cezası aldı. Cezayı duyduğunda rahatlayan Dernek’in annesi “Bu adamın ölmesini istemiyorum, huzuru bulamasın” dedi.







Antalya’da güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Akdeniz TV’de, kendisini 50 lira çalmakla suçlayan muhasebe müdürü Simhan Dernek’i (35) tabancayla vurarak öldüren, 4 kişiyi de yaralayan şirketin güvenlik görevlisi emekli polis memuru Fikret Tosun’un (67), yargılanmasına 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Son savunması istenen Fikret Tosun, “Yaralananlardan ve maktul mirasçılarından özür diliyorum” dedi. Toplam 65 yıl, 6 ay, 20 gün hapis cezasına çarptırılan Tosun, duruşma sonunda mahkeme heyetine teşekkür ederek salondan çıktı. Simhan Dernek’in annesi Gülhan Gülbek cezadan memnun olduklarını söyleyerek “Bu adamın hiçbir zaman ölmesini istemiyorum. Her yaşadığı günde, her gün ölsün. Huzur bulamasın” dedi.





1 ölü, 4 yaralı







23 Temmuz 2010’da meydana gelen olayda Simhan Dernek hayatını kaybetmiş, Bilgi İşlem Sorumlusu Hüseyin Yıldırım, montaj görevlisi Serdar Bayrambey, Bayrambey’in güvenlik amiri babası Selahattin Bayrambey ve güvenlik görevlisi Hakan Batur yaralanmıştı.





Buruk yaş günü hediyesi



Duruşmaya kızı Sezen Dernek ile gelen anne Gülhan Gülbek, bugün kendisinin doğum günü olduğunu ve 60 yaşına girdiğini belirterek, “Kızım olmadan bu günün anlamı yok. Bu adama verilen ceza bana buruk bir doğum günü hediyesi gibi oldu. Her yaşadığı günde, her gün ölsün” dedi.