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Kızımı dağa mı çıkarmak istiyorsunuz?

Terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle tutuklanan 5 kişiye destek vermek için Edirne'ye gelen kızını televizyonda gören anne tesise gelip kızını alarak eve göt&uu

06 Ocak 2010 02:00

T24 - İstanbul'dan gelen anne eylemci kızını protestocuların içinden çekip aldı. İstanbul'da yaşayan ve arkadaşıma gidiyorum diye evden çıkan kızı 17 yaşındaki Alev Emir'i pazar günü Edirne'de meydana gelen olayda televizyonda izleyen anne Güler Emir, grubun beklediği tesise geldi ve alarak evine götürmek üzere yola çıktı.


Terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle tutuklanan 5 kişiye destek vermek için Edirne'ye gelen ve polisin müdehalesi ile uzaklaştırılan grup üyelerinden 17 yaşındaki Alev Emir'in annesi Güler Emir, arkadaşıma gidiyorum diyerek evden çıkan kızını pazar günü meydana gelen olayların içinde görünce şaşkına döndü.


Yaptığı araştırmaların ardından bugün kızının Kırklareli'nin Babaeski İlçesi'ndeki dinlenme tesisinde olduğunu öğrenen anne Güler Emir, akrabaları ile birlikte bu tesise geldi. İlk olarak güvenlik için bekleyen jandarma ekiplerine durumu anlatan anne, daha sonra grup avukatı Ebru Timtik'in yanına gitti ve "Bunları dağa mı çıkaracaksınız? niye alıkoyuyorsunuz benim kızı mı. Kızım reşit bile değil. Ben kızımı gezmeye gidiyor diye biliyordum.


Olayı televizyonda kızımı görüp öğrendim. Ben 3 gündür kızımı arıyorum."diye feryat etti. Avukat ise "Siz bana sesinizi yükseltemezsiniz." dedi. Bunun üzerine anne ve avukat arasında yaşanan tartışmayı çevredekiler engelledi. Daha sonra anne kızını da alarak otomobil ile İstanbul'a doğru haraket etti.

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