"Kızım 4 yaşında, 1 cumhurbaşkanlığı 1 yerel, 3 genel seçime; 1 darbe girişimi, 1 referandum, 20 ay OHAL'e tanık oldu"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihinin öne çekilmesi teklifini kabul ettiklerini açıkladı. Konuya ilişkin olarak Bahçeli ile geniş bir yelpazede istişare ettiklerini vurgulayan Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurdu.

Alınan erken seçim kararına, siyasi partilerin, vatandaşların ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisi sürüyor.

Cumhuriyet gazetesi Mersin muhabiri Abidin Yağmur da alınan erken seçim kararına tepki gösterdi. Yağmur, kişisel sosyal medya hesabı Facebook'tan 30 Mart 2014'ten bu yana yapılan ve 24 Haziran'da yapılacak seçime yönelik olarak şöyle yazdı:

"4 yaşındaki kızım bir yerel seçime, bir askeri darbe girişimine, bir referanduma, bir cumhurbaşkanlığı seçimine, 20 ay ohale, 3 genel seçime tanık oldu. İstikrar var!"