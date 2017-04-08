Kızılyıldız’ı mağlup eden Darüşşafaka Doğuş çeyrek finalde

Euroleague’in son haftasında Kızılyıldız’ı 78-62 mağlup eden Darüşşafaka Doğuş, Anadolu Efes ve Fenerbahçe’nin ardından play-off’a yükselmeyi başaran üçüncü takım oldu. Darüşşafaka, Kızılyıldız'ı 78-62 yenerek normal sezonu lider tamamlayan Real Madrid ile eşleşti.

Euroleague’in son haftasında Darüşşafaka Doğuş sahasında Kızılyıldız’ı konuk etti. Volkswagen Arena’da oynanan karşılaşmaya Wanamaker, Wilbekin, Clyburn, Moerman ve Zizic beşiyşe başlayan Daçka, ilk çeyreği 25-14, devreyi de 43-32 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte Kızılyıldız’ın geri dönüşüne izin vermeyen yeşil siyahlılar, final periyotuna altı sayı farkla 55-49 önde girdi.Son çeyrekte farkı açan Daçka, karşılaşmadan 16 sayı farkla 78-62 galip ayrıldı.

Fenerbahçe ile Anadolu Efes’in çeyrek finale garantilemesinin ardından 3. Türk takımı olan Daçka da Final Four için mücadele edecek!

Daçka sezonu lider tamamlayan Real Madrid ile karşılaşacak. 3 galibiyet alan takım İstanbul’da düzenlenecek olan Final Four’a yükselecek.