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Kızıltepe'deki kavgada kullanılan silah ve mühimmat ele geçirildi

MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, 8 Şubat tarihinde çıkan kavga ile ilgili devam eden soruşturma kapsamında, 1 kalaşnikof silah, 1 tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda şarjör ile mermi ele geçirildi

13 Şubat 2018 16:47

MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Kızıltepe ilçesinde, 8 Şubat tarihinde çıkan kavga ile ilgili devam eden soruşturma kapsamında, 1 kalaşnikof silah, 1 tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda şarjör ile mermi ele geçirildi.
Mardin Emniyet Müdürlüğü\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile 08.02.2018 günü ilçede meydana gelen kavga olayıyla ilgili geniş çaplı araştırma başlatılmış, yapılan araştırmalarda; 1 adet 1986 RK 5219  AK 47 silah, 1 adet boş AK 47 şarjör, 25 adet ak 47 fişeği, 1 adet thomson olarak tabir edilen silah ve 2 adet şarjör, şarjörler içerisinde toplam; 32 adet 9 mm fişek,  61 adet uzun namlulu silah fişeği, 44 adet yeşil kırmızı renkli av tüfeği fişeği, 5 adet uzun namlulu silahlara ait boş kovan ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgisi olduğu tespit edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. İlimiz genelinde her türlü asayiş olayının engellenmesine yönelik yürütmekte olduğumuz çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir\" denildi.

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