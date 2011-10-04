-Kızıltepe'de polis aracı devrildi: 3 polis şehit KIZILTEPE (A.A) - 04.10.2011 - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı. Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Kızıltepe Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı aracın ilçe çıkışında devrildiğini belirterek, ''Kazada araçta bulunan polis memurlarımız Mustafa Acar, Hasan Babacan ve Aytaç Usta şehit oldu, 2 polis memuru da yaralandı. Yaralı polislerimizin durumu iyi. Tedavileri sürüyor'' dedi.