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Kızıltepe'de polis aracı devrildi: 3 polis şehit KIZILTEPE (A.A)

04 Ekim 2011 14:46

-Kızıltepe'de polis aracı devrildi: 3 polis şehit KIZILTEPE (A.A) - 04.10.2011 - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı. Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Kızıltepe Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı aracın ilçe çıkışında devrildiğini belirterek, ''Kazada araçta bulunan polis memurlarımız Mustafa Acar, Hasan Babacan ve Aytaç Usta şehit oldu, 2 polis memuru da yaralandı. Yaralı polislerimizin durumu iyi. Tedavileri sürüyor'' dedi.

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