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Mardin'de çifte saldırı; 2 yaralı

Kızıltepe'de polis aracı geçerken el yapımı bomba patlatıldı; Nusaybin'de jandarma karakoluna roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi

04 Temmuz 2016 01:20

Mardin'in Kızıltepe’de yola tuzaklanan el yapımı bomba, zırhlı polis aracının geçişi sırasında patlatıldı. Nusaybin ilçesinde de Gürün Jandarma Karakolu’na roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi.

Hürriyet’in haberine göre, Kızıltepe’de bir köprüye tuzaklanan el yapımı patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre, 2 sivil yaralandı. 

Olay, Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eski Çöp Rampası Köprüsü’ne tuzaklanan el yapımı patlayıcı, Kirpi adlı zıhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada ilk belirlemelere göre, çevrede bulunan 2 sivil yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Patlamanın ardından olay yerine zırhlı araçlarla çok sayıda güvenlik görevlisi gönderildi. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

 

Karakola roketatarlı saldırı

 

Nusaybin ilçesinde Bagok Dağı girişinde bulunan Gürün Jandarma Karakolu’na roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. 

Nusaybin ilçesinde saat 20.00 sıralarında Bagok Dağı eteklerinde bulunan Gürün Jandarma Karakolu’na, bir grup roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Karakolda bulunan askerlerin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

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