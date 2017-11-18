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Kızıltepe'de müteahhit ile işçilerin alacak kavgası: 5 yaralı

MARDİN,(DHA)- MARDİN'in Kızıltepe İlçesi'nde, müteahhit ile iş yaptırdığı inşaat işçileri arasında alacak yüzünden çıkan silahlı ve sopalı kavgada, müteahhitin yakınları ve işçilerden 5 kişi yaralandı

18 Kasım 2017 20:42

MARDİN,(DHA)- MARDİN\'in Kızıltepe İlçesi\'nde, müteahhit ile iş yaptırdığı inşaat işçileri arasında alacak yüzünden çıkan silahlı ve sopalı kavgada, müteahhitin yakınları ve işçilerden 5 kişi yaralandı.
Kızıltepe\'de müteahhitlik yapan aynı zamanda avukat olan Mardin Ak Parti İl Başkanı Mehmet Ali Dündar\'ın kardeşi İbrahim Dündar ile inşaat işini yapan işçiler arasında iddiaya göre, alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, Dündar\'ın yakınları ve işçilerden 5 kişi yaralandı. Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, 2\'si ayakta tedavi edilip taburcu edildi, hayati tehlikeleri bulunmayan 3 kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kavga ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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