Kızıltepe'de mısırın fiyat kargaşası 

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE(Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Kızıltepe ilçesinde hasadı yapılan mısırın 660 liradan satıldığı yönünde internet sitelerinde çıkan haberler, üretici, komisyonucu ve sanayici arasında kargaşaya neden oldu. Kızıltepe Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, çiftçinin elindeki mısırı ucuza almayak için mısır fiyatının bilinçli olarak düşük gösterildiğini belirterek, \"Borsamızın günlük fiyatı internet sitemizde her gün yayınlanıyor. Mısırın fiyatı ton başına 760 ila 800 arasında satılıyor, çiftçilerimiz ürünlerini ucuza bu yalancılara kaptırmasın\" dedi.

Kızıltepe ve çevresindeki köylerde ekimi yapılan mısırın hasadı sürüyor. Son günlerde bazı internet sitelerinde mısır fiyatının düştüğü yönündeki haberler üzerine mısır üreticisi, alıcı ve sanayicisi arasında kargaşaya yolaçtı. Bu haberler üzerine sanayiciler. komisyoncuların üreticiden düşük fiyata aldığ mısırı yüksek fiyata sattığınü düşünerek, mısır almayı bir süre durdurdu. Bu yüzden üretici, elindeki mısırları tarlada bir kaç günlük bekletmek zorunda kaldı. Komisyoncular ise yüksek fiyata üreticiden aldığı mısırları satamadığı için büyük zarar etti. Kızıltepe Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter yaptığı açıklamada, bası internet sitelerinde mısır fiyatının düşük gösterilerek üreticinin zor durumda bırakıldığını söyledi. Üreticinin, komisyonucunun ve sanayicinin bu haberlere itibar etmemesi çağrısında bulunan Öter, şöyle dedi:

\"Birkaç günden beri bazı medya kuruluşlarında, borsamızda mısır fiyatının 660 lira olduğu söylenmiş. Borsamızın günlük fiyatı sitemizde her gün güncel olarak ilan edilmektedir. Bölgemizde mısır biçimi başladığı günden beri fiyatlar, 760 lira ile 800 lira arasında satılmıştır. Bu fiyat altında mısır satılmamıştır. Tüm çiftçilerimizi uyarıyoruz, bu fiyatın altında ürününü ucuza satmasın.\"

İki gün önce bazı kişilerin, yetkisi olmamasına rağmen mısır fiyatını düşük göstererek ucuza almaya çalıştığını anlatan Kızıltepe\'de mısır kurutmacıları esnafından Yahya Kasap, \"Kızıltepe\'de şu an mısırı 770- 800 lira arasında tarladan alıyoruz. Biz bunu her ortamda söylüyoruz, çiftçi fiyatından memnun, yalnız sanayici kurutmacı bu fiyattan memnun değil. Çünkü bizim bu fiyatlarla ürün satmamız imkansız. TMO\'nun açıkladığı fiyatlar piyasayı bir miktar düşürdü yine de bu fiyatan çiftçiyi ikna etmek zor oluyor. Çiftçi ürününü bu fiyatan bile satmıyor. 770 ile 800 ira arasında çiftçi ürününü satmıyor. Sadece bazı çiftçiler mısırını erken satmak istediği için alabiliyoruz. Kızıltepe\'de mısır fiyatının düştüğü yalanını bazı medya yayın organları ile paylaşmış. Bunların tek amacı sadece çiftçileri kandırıp mısırını ucuza almak. Tüm çiftçilerimizi uyarız; kesinlikle ürününü 770 ile 800 liradan daha düşük bir fiyata satmasınlar\" diye konuştu.

Mısır üreticisi çiftçi Şükrü Bozan da, mısırın kalitesine göre farklı fiyattan satıldığını ifade ederek, \"Ben tarladan mısırımı biçtim, kamyona yükledim kurutmaya getirdim. Burda ölçümünü de yaptım yüzde 15 nem çıktı. Ton başına 780 liradan anlaşıp mısırımı sattım. Bazı esnaflar mısırın 660 liraya düştüğünü söylüyor. Bunların amacı sadece bizi kandırıp mısırımızı ucuza elimizden almak. Ama biz asla bu oyuna gelmeyeceğiz, emeğimizi ucuza satmayacaz\" ifadesini kullandı.

Üreticilerin mısırını alıp kuruttuktan sonra sanayiciye satan işletmecisi Sıddık Öner ise, \"Çiftçimiz mısırını biçip tesisimize getirdi. Getirdiği ürün kuru mal çıktı. Biz de bunun karşılığı olan ton başına 780 lira ile anlaşıp mısırını aldık. Birileri üreticiyi kandırmak için mısır fiyatının 660 liraya düştüğünü söylemiş. Üretici çiftçilerimiz bir yıllık emeklerini bu yalancılara kaptırmasın\" diye konuştu.

