-Kızıltepe'de KCK operasyonu: 11 gözaltı KIZILTEPE (A.A) - 28.01.2012 - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, terör örgütünün şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Terörle Mücadele Ekipleri tarafından çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında, bazı vatandaşlara zorla ''Ben de KCK'lıyım'' dilekçesi imzalattırdıkları ve örgüt adına suç işledikleri gerekçesiyle işlem yapıldığı belirtildi.