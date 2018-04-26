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Kızıltepe'de Ahmed-i Hani liseler arası bisiklet ve koşu yarışması

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Kızıltepe Belediyesi tarafından, 2'nci Ahmed-i Hani liseler arası bisiklet ve koşu yarışması etkinliği düzenlendi

26 Nisan 2018 22:09

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Kızıltepe Belediyesi tarafından, 2\'nci Ahmed-i Hani liseler arası bisiklet ve koşu yarışması etkinliği düzenlendi.
Kızıltepe Belediyesi tarafından \'Koşabiliyorsan Koş\' sloganıyla düzenlenen 2\'nci Ahmed-i Hani liseler arası bisiklet ve koşu yarışması festivali, Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ahmet Odabaş\'ın verdiği start ile başladı. Festivalde, öğrenciler bisiklet ve koşuda dereceye girmek için kıyasıya yarıştılar. 4 kategoride yapılan koşuda, kızlar bin 500 metrede, erkekler 2 bin metrede yarışırken, bisiklet yarışında kız ve erkek lise öğrencileri 2 bin 500 metrede kazanmak için pedal çevirdi. Elbeyli Mahallesi yolunda düzenlenen koşuda, kızlarda birinciliği Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Rabia Akar kazanırken, erkeklerde birinciliği ise Özel Birey Temel Lisesi öğrencisi Haci Ateş kazandı. Yarışmada birincilere bisiklet, kupa ve madalya, ikincilere çeyrek altın, kupa ve madalya, üçüncülere ise eşofman takımı, kupa ve madalya ödülü verildi.

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