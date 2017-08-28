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Kızıltepe'de 5 TIR'da 6 bin 100 paket kaçak sigara

Nezir GÜNEŞ / MARDİN, (DHA) - MARDİN’in Kızıltepe İlçesi'nde yol kontrol ve uygulama noktalarında durdurulan 5 TIR’da yapılan aramalarda, gizli bölmelerde 6 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi

28 Ağustos 2017 15:10

Nezir GÜNEŞ / MARDİN, (DHA) - MARDİN’in Kızıltepe İlçesi\'nde yol kontrol ve uygulama noktalarında durdurulan 5 TIR’da yapılan aramalarda, gizli bölmelerde 6 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Dün akşam Kızıltepe İlçesi\'nde yapılan yol kontrol ve uygulama noktasında polis ekiplerince durdurulan 5 TIR’da eğitimli köpekler de kullanılarak arama yapıldı. Aramalarda araçların farklı noktalarında gizli bölmelere zulalanmış çeşitli markalarda 6 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. TIR’ların birinde dorse kapılarına yapılan ve halat yardımıyla ortaya çıkan özel düzeneğe ilk kez rastlandığı belirtildi.
Sigaralara el konulurken, 5 TIR sürücüsü gözaltına alındı.


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