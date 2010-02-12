Kızıltepe'de 298 kemik parçası bulundu

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Edinilen bilgiye göre, belediye ekiplerince yürütülen hafriyat çalışması esnasında bazı kemik parçalarına rastlanılması üzerine durum jandarmaya bildirildi.Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, cumhuriyet savcısı gözetiminde yaptığı kazı çalışmasında bölgede toplam 298 kemik parçası bulundu.Bulunan kemik parçalarının insana ait olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.İnsan Hakları Derneği Mardin Şube Başkanı Erdal Kuzu yaptığı açıklamada, yapılan kazı çalışmasına kendilerinin de katıldığını belirterek, ''Adli Tıp Kurumu'nun incelemesi sonucunda kemiklerin durumu netleşecek'' dedi.