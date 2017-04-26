T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kızıltepe hudut karakollarına havan saldırısı

Suriye'den açılan ateş sonucu 2 asker yaralandı

26 Nisan 2017 23:15

Suriye'nin kuzeyinde YPG güçlerinin kontrolünde bulunan bölgeden Kızıltepe'deki 3 hudut karakoluna havan saldırısı yapıldı. 2 askerin hafif şekilde yaralandığı olayın ardından anında karşılık verildi.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe'ye bağlı Şenyurt Mahallesi'ndeki Akdoğan, Haznedar ile Karatepe Hudut Karakollarına, Suriye'nin kuzeyinde YPG unsurlarının bulunduğu Dırbesiye bölgesinden havan saldırısı yapıldı.

Saldırıda 2 asker hafif şekilde yaralandı. Askerler, yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Güvenlik güçleri, havan tespit radarıyla saldırının geldiği yerin belirlenmesinin ardından Suriye topraklarından yapılan havan saldırılarına misliyle karşılık verdi.

 

 

ETİKETLER

kızıltepemardinypgsuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24