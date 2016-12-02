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Kızıltepe eş belediye başkanları tutuklandı

Kızıltepe Belediyesi eş başkanları Leyla Salman ve İsmail Asi, 24 Kasım'da gözaltına alınmıştı

02 Aralık 2016 20:39

Mardin Kızıltepe ilçesinde yürütülen 'PKK/KCK soruşturması' kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Asi ve Eş Başkanlık yapan Belediye Meclisi üyesi Leyla Salman, bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kızıltepe'de yürütülen soruşturma kapsamında 25 Kasım tarihinde belediye binasına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DBP'li Belediye Başkanı İsmail Asi ve Eş Başkanlık yapan Belediye Meclisi üyesi Leyla Salman, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından dün gece geç saatlerde Kızıltepe Adliyesi'ne sevkedildi.

Savcılıkta ifade veren Asi ve Salman daha sonra tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Hakimlikte yapılan sorgulamalar ardından Asi ve Salman tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Mardin KızıltepeEş Belediye Başkanlarıİsmail AsiLeyla Salman

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