Kızılot: Emekli olup serbest çalışanlar bildirsin

Emekli olduktan sonra serbest çalışan ama bu durumlarını SGK'ya bildirmeyen 400 bin kişinin maaşlarından yüzde 25 kesinti başladı. Sayının daha da artacağını belirten Şükrü Kızılot, serbest çalışanların bir an önce SGK'ya başvurması gerektiği uyarısını yaptı.



Emekli olduktan sonra serbest çalışan ancak bu durumlarını Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirmeyen 400 bin kişi tespit edildi. Bu durumdaki kişilerin maaşları da yüzde 25 kesintiye uğradı.

Konuyu gündeme getiren Hürriyat Gazetesi Yazarı Şükrü Kızılot NTV yayınında şunları söyledi:

"Burada ilk bakışta bir mağduriyet gibi anlaşılıyor ama yasaların öngördüğü bir yükümlülüğü yerine getirilmemesi diye özetleyebiliriz. Eylül ayında bir araştırma yapmıştık ve serbest çalışan emekli sayısının 9 bin 700 civarında bildirildiğini tespit etmiştim. 10 milyonun üzerinde emekli de serbest çalışıyor. SGK, 'kendileri bildirmiyor, o halde biz araştıralım' dedi.

İlk aşamada 400 bin emeklinin serbest çalıştıkları halde veya bir anonim şirketin yönetim kurulu üyesi, bir limited şirketin ortağı oldukları halde emekli aylıklarının yüzde 15’inin kestirilmesi konusunda başvuruları olmadığı ortaya çıktı. Bu sayı daha da artacak. Bunların aylıklarının 4’te 1’i kesilecek.

Sosyal güvenlik sisteminde zaman aşımı süresi 10 yıl. Emekliler bunu ya toplu halde ödeyecekler ya da maaşlarından taksit taksit kesilecek. Bu arada bazı yanlış uygulamalar vardı SGK onları düzeltiyor. Kira geliri elde edenlere de yüzde 15 sosyal güvenlik destek primi ödeyeceksiniz, faiz geliri elde edenlere de ödeyeceksiniz dedi. Bu durumda olanlar varsa hemen bir dilekçe ile başvursunlar.

Ayrıca sosyal güvenlik destekleme primi ödeme durumunda olanlara bir de yol gösterelim. Daha önce limited şirket kurmak için en az iki ortak gerekiyordu. 1 Temmuz’dan itibaren bu sayı 1’e indi. Birçok emekli çocuğunun kurduğu işyerinde baba yüzde 1 hisse de sana vereyim iki kişi gerekiyor dediği için yüzde 1 hisse ile ortak olmuştu, maaşlarının yüzde 15’i kesiliyordu. Şimdi bunlar limited şirketlerdeki hisselerini devretmek suretiyle limited şirketle ilişkilerini keserler ve sosyal güvenlik destekleme primi ödeme mecburiyetinin kapsamı dışında kalırlar. Anonim şirket yönetim kurulunda olanlar için hiç gelirleri olmasa dahi aylıklarının yüzde 15’i kesiliyordu. Onlar da yönetim kurulundan ayrılabilirler. Anonim şirketler artık bir kişi dahi olabiliyorlar.



Sigortalı çalışanda sorun yok



Bir yerde çalışıp o yerden emekli olup ama hâlâ devam edenler veya başka bir yerde sigortalı olarak çalışanlar endişelenmesinler onlarla ilgili bir sorun yok. Ücret bordrolarında onlardan yüzde 7.5 oranında kesinti yapılıyor. Serbest çalışıp SGK'ya bildirimde bulunmayanlar bir an önce bildirsinler."



Çelik: 36 aya kadar taksitlendirme geliyor



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, emekli olduktan sonra serbest olarak çalışmaya devam edip bunu SGK'ya bildirmeyen 400 bin emeklinin durumuyla ilgili açıklama yaptı. Çelik, bu durumda olan emeklilere, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek bir tasarıyla prim borcuna 36 aya kadar taksitlendirme imkanı getirileceğini söyledi. Ayrıca gecikme faizleri de silinecek.