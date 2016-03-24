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Kızılırmak köprüsü projesi taklit mi ?

Yarışma kapsamında birinci olan projenin Şeyh Zayed Köprüsü ile olan benzerliği konuşuluyor

24 Mart 2016 15:10

Sivas Belediyesi yapımına başlayacağı Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı projesi üzerinde Kızılırmak'tan geçecek bölüme yapılacak köprü için ulusal yarışma açtı. 'Sivas Kızılırmak Köprüsü Ulusal Mimari Proje Yarışması' adı altında açılan yarışma sonuçlandı. Yarışmada birinci seçilen eserin, Abu Dabi'de bulunan Şeyh Zayed Köprüsü ile olan benzerliği tartışma konusu oldu.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Eraydın Aytekin'in haberine göre, Kızılırmak üzerindeki bir proje amacıyla yapılan,107 katılımın olduğu yarışma 18-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Jüri çalışmaları ile belirlenen yarışma birinciliğini, Özyeğin Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. İlker Fatih Özorhon, Yrd. Doç. Dr. Güliz Özorhon ve öğretim görevlisi Berke Hatipoğlu'nun hazırladığı proje kazandı. Yarışmada ayrıca 3 mansiyon ve 8 satın alma ödülü verildi. Yarışmanın Jüri Başkanlığınıı İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Arda İnceoğlu yaptı. Projenin kısa sürede hayata geçirileceği açıklandı.

 

 

Benzerlik taklit iddialarını gündeme getirdi

 

Ancak birinci olan projenin tanıtılmasıyla birlikte kentte tartışma başladı. Sosyal medya üzerinden yapılan değerlendirmelerde birinciliği kazanan ve yapımı planlanan köprü projesinin Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde bulunan Şeyh Zayed Köprüsü ile büyük benzerlik taşıdığı ileri sürüldü. Mimar Zaha Hadid tarafından tasarımı yapılan köprü, 28 Kasım 2010 yılında hizmete açılmıştı. Konuyla ilgili belediyeden ise henüz bir açıklama yapmadı.

Abu Dabi'deki Şeyh Zayed Köprüsü

 

Yarışmada birinci olan köprü projesi

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