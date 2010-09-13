-KIZILIRMAK'TA BOĞULAN 2 KUZEN, TOPRAĞA VERİLDİ SİVAS (A.A) - 13.09.2010 - Sivas'ta aileleriyle gittikleri piknik sırasında balık tutmak için girdikleri Kızılırmak'ta boğulan 2 kuzen toprağa verildi. Alınan bilgiye göre, aileleriyle birlikte gittikleri piknik sırasında ağ ile balık tutarken Kızılırmak'ın Kalın Tren İstasyonu Kum Ocakları bölümünde dün boğulan teyze çocukları Samet İnan (14) ve Resul Genç'in (17) cenazeleri, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. İnan ve Genç'in cenazesi, Ulu Cami'de kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kuzenlerin aileleri, yakınları ve arkadaşları, cenaze namazı sırasında gözyaşlarını tutamadı. Cenaze namazına katılan Sivas Valisi Ali Kolat ve Emniyet Müdürü Ahmet Kemal Seyhan, Genç ve İnan ailelerine baş sağlığı diledi. Vali Kolat ile görüşen kuzenlerin dayısı Turan Teke, yeğenlerinin boğulduğu kum ocakları bölgesinde, ırmaktan kum alındığına dair herhangi bir uyarı levhasının bulunmadığını belirterek, suçluların cezalandırılmasını istedi. İki yeğenini kaybettiğini, acılarının büyük olduğunu ifade eden Teke, başka canların yanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Vali Kolat ise gerekli soruşturmanın sürdüğünü, konunun bilgileri dahilinde olduğunu belirtti. Cenaze namazına, Samet İnan'ın babası Sebahattin İnan, Resul Genç'in babası Ahmet Genç, çocukların yakınları ile Vali Kolat, Emniyet Müdürü Seyhan ve vatandaşlar katıldı. Namık Kemal İlköğretim Okulu'nda eğitim gören ve Türk Telekomspor'da amatör olarak futbol oynayan Samet İnan'ı, son yolculuğuna takım arkadaşları, Türk Telekomspor'un idarecileri ve teknik heyeti, okuldan bazı arkadaşları ve öğretmenleri uğurladı. Resul Genç'in ise Sinop Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 2. sınıf öğrencisi olduğu, yaz tatili için memleketi Sivas'ta bulunduğu, önümüzdeki günlerde eğitimi için Sinop'a gitmeye hazırlandığı belirtildi. Aileleri ile dün Kızılırmak'ın kıyısına pikniğe giden kuzenler Samet İnan ve Resul Genç, piknik yapan ailelerinin yanından ayrılarak Kalın Tren İstasyonu Kum Ocakları mevkisinde ağ ile balık tutmak üzere Kızılırmak'a girmiş ve kum alındığı için ırmağın derin olan bu bölümünde boğulmuştu. 2 kuzenin cesedi, Sivas Afet Acil Durum Müdürlüğü Sualtı Arama Kurtarma Ekibinin çalışmaları sonucu sudan çıkarılmıştı. Kızılırmak'ta boğulan 2 kuzenin yanı sıra dün merkeze bağlı Yakupoğlan beldesinde yaşayan ilköğretim okulu öğrencisi Yasin Işık (11), bir arkadaşı ile birlikte girdiği Yıldız Göletinde boğulmuştu.