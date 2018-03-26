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Kızılırmak'ta 1 metre 90 santimlik yayın balığı yakaladılar

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİLİ balıkçıların Kızılırmak'ta attığı ağa takılan 1 metre 90 santimetre boyundaki yayın balığı görenleri şaşırttı

26 Mart 2018 20:05

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİLİ balıkçıların Kızılırmak\'ta attığı ağa takılan 1 metre 90 santimetre boyundaki yayın balığı görenleri şaşırttı.
Kızılırmak Nehri‘nde balıkçıların yakaladığı 1 metre 90 santim, 69 kilo ağırlığındaki yayın balığı, tezgahta sergilendi. Sivas Caddesi’nde balık tezgahlarının önünden geçerken dev balığı görenler, meraklı bakışlarla bir süre izledi. Bazı kişiler, balığı fotoğraflayıp, selfie çekti. 
Balıkçı Serhat Yolcu, yayını bir süre sergileyeceklerini belirterek, \"Daha sonra parçalayıp, kilosunu 25 TL’den satışa sunacağız. Bu balığın harika bir lezzeti var” dedi.

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