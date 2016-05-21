Kızılırmak'a düşen otomobil 3 kişiye mezar oldu

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki Şahruh Köprüsü üzerinden Kızılırmak Nehri'ne düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Karaözü Mahallesi'nde, sürücüsü belirlenemeyen 38 DN 110 plakalı otomobil, Şahruh Köprüsü girişinden Kızılırmak Nehri'ne düştü.



Sözcü'nün haberine göre, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan Ahmet Akyüz (40), Şükrü Çam (24) ve Kadir Bedir (33) hayatını kaybetti.

Uzun süren çalışmaların ardından dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Akgöz, Çam ve Bedir'in cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sarıoğlan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.