Kızılırmak'ta kaybolan 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı

Sivas'ın Kızılkavrak Köyü yakınlarında serinlemek için Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı. Çocukların patates ekimi için kente gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları oldukları öğrenildi.

Sivas'a 15 kilometre mesafedeki Kızılkavrak Köyü yakınlarında serinlemek için Kızılırmak’a giren 4 çocuktan 3’ü bir daha çıkamadı. Arkadaşlarının boğulduğunu düşünen çocuklardan biri, bölgede mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerinin yanına giderek durumu haber verdi.

Aileler olay yerine koşarak çocuklarını bulamayınca 112’den yardım istendi. AFAD ve jandarma ekipleri boğulduğu düşünülen 3 çocuğun bulunması için ırmakta arama çalışması başlattı.

AFAD’da görev yapan balık adamlar dalarak su altında arama gerçekleştirdi. Arama çalışmalarında 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı. Kayıpların yakında sinir krizleri geçirdi.