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KIZILIRMAK NEHRİ'NDE PATLAMAMIŞ EL BOMBASI BULUNDU  KIRIKKALE (A.A)

28 Eylül 2010 19:21

-KIZILIRMAK NEHRİ'NDE PATLAMAMIŞ EL BOMBASI BULUNDU  KIRIKKALE (A.A) - 28.09.2010 - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, Kızılırmak Nehri'nde patlamamış el bombası bulundu. Edinilen bilgiye göre, Kızılırmak Nehri üzerindeki Behiç Çelik Köprüsü'nün ayaklarının yanında yüzen altıncı sınıf öğrencisi Yusuf Cengiz, suda patlamamış el bombası buldu.  Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Bomba İmha ekipleri, gerekli incelemeyi yaptıktan sonra bombayı il merkezine götürdü.  Alman yapımı olduğu öğrenilen bombanın, mandalının takılı ve üzerinin bantla sarılı olduğu görüldü.

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