-KIZILHAÇ'TAN ÇAĞRI ANKARA (A.A) - 19.03.2011 - Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı (ICRC), Libya'da Muammer Kaddafi güçlerine karşı başlatılan askeri operasyonlar üzerine yaptığı açıklamada, tüm tarafların, uluslararası insani hukuk kurallarına uymaları çağrısı yaptı. ICRC tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Libya'da askeri çatışmaların tırmanmasının, sivillere yönelik büyük bir risk oluşturduğu ifade edildi. ICRC Başkanı Yves Daccord tarafından yapılan açıklamada, "uluslararası güçlerin hava saldırıları başlarken, ICRC tüm tarafları - uluslararası güçleri, Libya hükümet güçlerini ve silahlı muhalefeti- uluslararası insani hukuk ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmaya davet eder" denildi. Tüm tarafların, sivillerle silahlı güçleri ayırt etmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, uluslararası insani hukukun, sivilleri doğrudan hedef alan saldırıları sıkı biçimde yasakladığı anımsatıldı. Açıklamada bu kapsamda özellikle, sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmasının, sivil-üniformalı farkı gözetmeksizin saldırılar düzenlenmesinin yasak olduğu kaydedildi.