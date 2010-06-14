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Dünya

Kızılhaç'ın Gazze isyanı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Filistin'de sağlık sisteminin çok bozulduğunu belirterek, İsrail'e Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kaldırması ça

14 Haziran 2010 03:00

T24- Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Filistin'de sağlık sisteminin çok bozulduğunu belirterek, İsrail'e Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kaldırması çağrısında bulundu.


Kızılhaç, "Gazze ablukası: Bir yıl daha değil" başlıklı raporunda, sadece insani yardımın 1,5 milyon Gazzeliyi bu kötü durumdan kurtarmaya yetmeyeceği belirtildi.


Raporda, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırmasının, bölgede işsizlik, yoksulluk ve savaşın etkileriyle boğuşanların hayat koşullarının ne kadar zor olduğunu hatırlattığına dikkat çekilirken, sağlık sisteminin de en kötü durumunda olduğu vurgulandı.


Kızılhaç, hastanelerde elektrik kesintileri ile yakıt ve tıbbi malzeme eksikliğinin bulunduğunu, İsrail'in başta sağlık hizmetleri olmak üzere Gazzelilerin temel ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığını denetlemesi gerektiğini bildirdi.


Raporda, Filistinli yetkililerin de sağlık hizmetlerinden eşit yararlanılabilmesi ve altyapıyı sağlamak için ellerinden geleni yapması gerektiği vurgulandı.

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