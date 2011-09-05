-Kızılhaç'a Şam vizesi CENEVRE (A.A) - 05.09.2011 - Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Suriye'nin başkenti Şam'daki merkez hapishanesine girmesine ilk kez izin verildi. Kızılhaç'tan yapılan yazılı açıklamada, komitenin başkanı Jakob Kellenberger'in Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile sabah görüştüğü belirtildi. Açıklamada, Kızılhaç heyetinin ziyaretlerinin dün başladığı bildirildi. Heyetin önce bazı tutukluları ziyaretine izin verildiği belirtilirken, Kellenberger, yakında tüm tutukluları ziyaret etmeyi umduklarını, bunun Suriye'deki insani yardımlar için önemli bir adım olduğunu vurguladı.