Kızılhaç Yemen'e yardım götüremedi

Uluslararası Kızılhaç örgütünün Yemen'in başkenti San'a'ya bugün yapılacağını açıkladığı yardım gerçekleştirilemedi. Kızılhaç'ın İki uçakla yardım malzemesi ve sağlık ekipleri sevketme planının iptal edilme gerekçesinin, "lojistik sorunlar" olduğu belirtildi.

Gün boyunca herhangi bir yardım seferinin yapılamadığını açıklayan Kızılhaç yetkilileri, bölgeye uçmayı kabul eden havayolu şirketi bulamadıklarını söyledi. Kızılhaç'ın bölgeye göndereceği uçaklardan biriyle acil tıbbi malzemelerinin, diğeriyle de yardım ekiplerinin taşınması planlanmıştı.

48 ton tıbbi yardımın yarın ya da öbür gün sevkedilmesi için çalışmalar devam ediyor. Güneydeki Aden limanına deniz yoluyla cerrah ekibi gönderilmesi isteği ise, Yemen'den onay bekliyor.