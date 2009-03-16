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Dünya

Kızılhaç Raporu CIA’de işkenceyi ispatladı

Kızılhaç Komitesi'nin hazırladığı rapor, eski ABD Başkanı George Bush döneminde CIA'de "işkence'' yapıldığını ortaya koydu.

16 Mart 2009 02:00

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin hazırladığı rapor, eski ABD Başkanı George Bush döneminde CIA gözaltı merkezlerinde El Kaide tutsaklarına ''planlı işkence'' yapıldığını ortaya koydu.

2007 yılında, CIA tarafından Guantanamo'daki tutukevine gönderilen 14 tutsak ile görüşmelere dayanılarak hazırlanan gizli raporla ilgili detaylar Washington Post gazetesinde yer aldı. Gazete, raporun en az beş kopyasının 2007 yılında CIA ve üst düzey Beyaz Saray yetkililerine ulaştırıldığını iddia ediyor.

Habere göre raporda, CIA'nın ABD dışındaki gözaltı merkezlerinde yapılan fiziksel ve psikolojik işkencelerin bazılarının ''gaddarca, insanlık dışı ve aşağılayıcı'' olduğu belirtiliyor. Mahkûmların dövüldüğü, uykusuz bırakıldığı, aşırı sıcak ve soğuğa ve 'suyla boğulma hissi veren işkenceye' maruz bırakıldığı aktarılıyor.

''Mahkûmlara planlı işkence yapıldığı'' ifadesinin kullanıldığı raporda, ABD'nin, mahkûmlara işkence yapılmasını ve kötü davranılmasını yasaklayan uluslararası hukuku ihlal ettiğine dair güçlü imalar da yer alıyor.

Haberde, daha önce de tutsaklara kötü muamele edildiğine dair raporların yazıldığı, ancak Kızılhaç Komitesinin raporunun bugüne kadar işkence kelimesini yasal bir kontekste kullanan ilk rapor olma özelliği taşıdığı ve diğer raporlara göre daha güvenilir kabul edilmesine dikkat çekiliyor.

(AA)

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