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Dünya

Kızılhaç: ''Kaddafi'nin oğlu sağlıklı görünüyor'' CENEVRE (A.A)

22 Kasım 2011 22:30

-Kızılhaç: ''Kaddafi'nin oğlu sağlıklı görünüyor'' CENEVRE (A.A) - 22.11.2011 - Uluslararası Kızılhaç Komitesi, eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin sağlıklı göründüğünü bildirdi. Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan örgütün sözcüsü Steven Anderson, Selfülislam'ı bugün öğleden sonra başkent Trablus'un güneybatısındaki dağlık Zintan kentinde ziyaret ettiklerini belirterek, Muammer Kaddafi'nin oğlunun sağlığının iyi göründüğünü ifade etti. Kızılhaç'ın çatışma bölgelerinde ele geçirilenlere uluslararası yasalar çerçevesinde iyi davranılmasını sağlamak için tutukluları ziyaret etme gibi uzun süredir devam eden bir geleneği var.

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