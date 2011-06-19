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Dünya

KIZILHAÇ BAŞKANI SURİYE'YE GİDİYOR CENEVRE (A.A)

19 Haziran 2011 18:06

-KIZILHAÇ BAŞKANI SURİYE'YE GİDİYOR CENEVRE (A.A) - 19.06.2011 - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Jakob Kellenberger, Suriye'deki yardım çalışmalarının genişletilmesi konusunda görüşmelerde bulunmak üzere bu ülkeye gidiyor. Kızılhaç tarafında yapılan açıklamada, görüşmelerde Suriye'deki insani durum ve ICRC'nin bu konuda yapabilecekleri üzerinde yoğunlaşılacağı, ülkede devam eden şiddetten etkilenen insanlara yardıma hazır oldukları ifade edildi.  Kellenberger'in bugün başkent Şam'a gideceği, burada iki gün devam edecek temasları sırasında Başbakan Adil Safar ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile görüşeceği kaydedildi. Ülkedeki protesto eylemlerinin bastırılmaya çalışılması sırasında ölen veya yaralananların toplamının 1100'ü aştığı, evlerini terkeden binlerce kişi olduğu belirtiliyor.

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