-KIZILDERİLİLERİN EVİ TÜRK MÜTEAHHİTLERDEN ANKARA (A.A) - 25.07.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'ye yurt dışından gelmek isteyen birçok yatırımcının bulunduğunu bildirdi. Çağlayan, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Heyeti'ni kabulünde, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yurt dışından iki yatırımcı ile görüşmeye başladığını belirten Çağlayan, bir ay içerisinde konuyu kamuoyu ile paylaşacağını ve sadece yapılacak bu iki yatırımın 7-8 milyar doların üzerinde olacağını söyledi. Çağlayan, ''Türkiye, şu anda dünyada en iyi yatırım yapılabilir ülkeler arasındadır'' dedi. Bakan Çağlayan, ihracat ve ithalat ile ilgili rakamları günlük izlediklerini kaydederek, bu yıl Orta Vadeli Program'daki 127 milyar dolarlık ihracat hedefinin geçileceğini bildirdi ve cumhuriyet tarihinin yeni bir rekorunu kırmayı hedeflediklerini söyledi. Bunu da ithalatla ihracat yapan değil, ithalatı mümkün olduğunca azaltan bir yapıya dönmüş Türkiye ile gerçekleştireceklerini ifade eden Çağlayan, Avrupa'nın getireceği olumsuzluğun telafisi için yeni pazarlar üzerinde çalıştıklarını ve hedef ülkeleri revize ettiklerini anlattı. -KIZILDERİLİLERE EV, ALIŞVERİŞ MERKEZİ- Yeni pazarlar konusunda önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizen Çağlayan, Kuzey Amerika'daki Kızılderililerle başlattıkları temasların bulunduğunu, ABD senatosuna sunulan tasarının netleşmesiyle beraber, ABD hükümetinin Kızılderili bölgelerindeki alt ve üst yapı yatırımlarının finansmanını yapacağını bildirdi. Çağlayan, ''Bu finansman ile birlikte Türk müteahhitlik sektörüne önemli işler çıkacağı kanaatindeyiz. Bunu ilk söylediğimizde, 'Çok uzak nasıl gidilir' denildi. Artık uzaklıklar izafi kavramlardır. Biz dünyanın her yerinde olmak zorundayız, biz dünya devletiyiz. ABD'de Kızılderililerle başlattığımız projeler son derece yoğun, eylül ayında bir toplantı gerçekleştireceğiz'' diye konuştu. Bakan Çağlayan, Kızılderililerin artık evlerde oturmak istediklerini belirterek, proje kapsamında konut ve alışveriş merkezlerinin yapılacağını söyledi. Çağlayan, konu ile ilgili çalışmalarının 1.5-2 yıldır devam ettiğini ve kabile reisleri ile görüştüklerini kaydetti. -''YELKENLER FORA''- İhracatın, 24 Temmuz itibariyle 8.7 milyar dolar, 1 Ocak-24 Temmuz tarihleri arasında ise yüzde 22,8 artışla 75 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıklayan Çağlayan, ''Minimum yüzde 20 artışla gidiyoruz. Yelkenler fora, kimsenin şüphesi olmasın'' dedi. Cari açıkla ilgili soru üzerine Çağlayan, iki yıldır cari açık konusunda çalışmalar yaptıklarını hatırlatarak, ithal ikamesi üzerinde de çalıştıklarını ve bu kapsamda ithal etmek zorunda kalınan ürünlerin ne kadarının Türkiye'de üretilebileceğinin belirlendiğini söyledi. Çağlayan, cari açık üzerinde Türkiye'deki tasarruf açığının, dünyadaki emtia fiyatlarının yükselmesinin etkili olduğunu belirterek, şöyle konuştu: ''Bunlar Türkiye'yi, kazandığı dövizden daha fazla harcıyor durumuna getirdi ve ister istemez Türkiye'nin dış ticaret açığını ve cari açığını artırıyor. Girdi Tedarik Sistemi çalışmalarının özü de Türkiye'de bu yatırımların sağlanması, Türkiye'de olan yatırımların da vasfının artırılması. Cari açık, Türkiye açısından bir risk oluşturmamaktadır. Yaz aylarında hizmetler sektörü ve turizm sektöründeki girdilerin mevsimsel etkilerle beraber Türkiye'ye gelecek olması, cari açığın giderek azalmasını sağlayacak. Son çeyreğe geldiğimizde, cari açıktaki artış hızı giderek yavaşlayacak. İlk 6 aydaki gibi olmayacak, düşüş trendine girecek. Biz cari açığa sebep veren tüm haller üzerinde önemli çalışmalar yaparken, bunları absorbe edecek çalışmaları da yapıyoruz. Cari açığı, dış ticaret açığını hedef alan yatırımların Türkiye'ye çekilmesi gerek. Gerek yerli, gerek yabancı yatırımların çekilmesi konusunda önemli çalışmalar yapacağız.'' Çağlayan, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrarını sağlamış bir ülke olduğunu belirterek, Ak Parti ile beraber kriz kelimesinin çöpe atıldığını ve bunu tekrar çöpten çıkarmaya kimsenin uğraşmaması gerektiğini söyledi. Türkiye'de, krizi çağrıştırabilecek hiçbir alt yapının olmadığına işaret eden Çağlayan, ''Bunları çok fazla konuşmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Türkiye'de olmayan bir durumla Türk insanının, yabancı yatırımcının kafasını karıştırmaya gerek yok'' dedi.