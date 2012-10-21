Kızılderililerin de artık bir 'aziz'i var

Hristiyan aleminin önemli merkezlerinden Vatikan'da, bugün yapılan dev ayinle 6 ülkeden 7 kişi aziz ilan edildi.

Papa 16. Benediktus'un Aziz Peter Meydanı'nda yönettiği ve binlerce inananın katıldığı ayinle, Katoliklere rol model olabilecek 7 isim, azizlik mertebesine yükseltildi.

Ayinde konuşan Papa 16. Benediktus, Aziz ayininin, Vatikan'da 7 Ekim'de başlayan ve 28 Ekim'e kadar sürecek olan Rahipler Meclisi (Sinod) toplantısına denk gelmiş olmasını mutlu bir tesadüf olarak niteledi.

Papa, aziz ilan ettiği Amerikan yerlisi (Kızılderili) Kateri Tekakwitha (1656-1680), Almanya 'dan Anna Schaffer (1882-1925) ile Marianne Cope (1838-1918), Fransız Cizvit Misyoner'i Jacques Berthieu (1838-1896), Filipinler'den Pedro Calungsod (1654-1672), İtalyan Papaz Giovanni Battista Piamarta (1841-1913) ve İspanyol rahibe Maria del Carmen (1848-1911) için; “Mevcudiyetlerini, kahramanca cesaretle, Tanrı'nın kutsal varlığına ve kardeşlerinin hizmetine vakfettiler” dedi.

'ilk Amerikan yerlisi aziz!

Aziz ilan edilenler arasında en dikkat çekici isim 1656-1680 yılları arasında yaşamış olan Amerikan yerlisi Kızılderili Kateri Tekakwitha oldu. Tekakwitha, Vatikan tarafından aziz ilan edilen ilk Amerikan yerlisi olması sebebiyle ayrı bir önem taşıyor.

Çok sayıda inananın akın ettiği ayinde, geleneksel kıyafetleriyle Aziz Peter Meydanı'nda yerlerini alan Amerikan yerlileri ve Filipinlilerin çokluğu göze çarptı.

Tekakwitha'nın soyundan gelen Amerikalı Caroline, Roma 'ya bu ayine gelmeyi çok uzun zamandır planladığını Tekakwitha'nın aziz ilan edilmiş olmasından dolayı son derece mutlu olduğunu ifade etti.

Caroline'in arkadaşı Jacqueline de "Biz bugün için çok dua ettik. İnanamıyorum, ama en sonunda bu oldu. Tekakwitha aziz ilan edildi. Çok mutluyuz" dedi.

Ayine, azizlerin memleketinden ve faaliyette bulundukları ülkelerden üst düzey temsilciler de katıldı.