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Dünya

Kızıldeniz'de yeni bir ada ortaya çıktı WASHINGTON (A.A)

30 Aralık 2011 18:19

-Kızıldeniz'de yeni bir ada ortaya çıktı WASHINGTON (A.A) - 30.12.2011 - NASA, volkanik faaliyet sonucu Kızıldeniz'de Yemen'in batı sahili açıklarında yeni bir adanın ortaya çıktığını bildirdi. Amerikan uzay kurumun Yerküre Gözlemevi'nden yayınlanan fotoğraflarda, Kızıldeniz'de Zübeyir takımadalarının yakınlarında yükselen beyaz duman bulutu görülüyor. "Aralık 2011 tarihine ait görüntü, daha önce su olan yerde bir adayı gösteriyor" açıklamasında bulunan NASA, adanın üzerindeki yoğun bulut tabakasının aşağıda karanlık, yukarı çıktıkça renginin açıldığını, bunun kül ve su buharı karışımı olabileceğini belirtti. Volkanbilimci Rick Wunderman CNN'e yaptığı açıklamada, denizaltındaki volkanik püskürmelerin bazen yeni adaların ortaya çıkmasına neden olabileceğini, ancak bunların rüzgar ve dalgalara karşı fazla dayanıklı olmadıklarını belirtirken, Kızıldeniz'de ortaya çıkan bu yeni adanın daha dayanıklı göründüğünü kaydetti.

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