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Dünya

Kızıldeniz'de yangın çıkan feribot: 1 ölü AMMAN (A.A)

03 Kasım 2011 15:04

-Kızıldeniz'de yangın çıkan feribot: 1 ölü AMMAN (A.A) - 03.11.2011 - Kızıldeniz'de sefer yaptığı sırada yangın çıkan feribottaki 1 yolcunun öldüğü bildirildi. Tahliye operasyonunu yürüten Ürdün sivil savunma sözcüsü, 1230 Mısırlıyı taşıyan feribotta yangın çıkmasının ardından alevlerden kaçmak isteyen bir Mısırlının denize atladığını ve boğulduğunu, yolcunun cesedinin denizden çıkarıldığını belirtti. Sözcü, yolcuların tümünün tahliye edildiğini, gemide sadece kaptan ve üç mürettebatın kaldığını, dumandan etkilenen bazı yolcuların tedavi edileceklerini kaydetti. Yangının konteynerlerde çıktığı bildirildi.

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