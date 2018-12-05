Kızılcaköy'de JES'e karşı mücadele sürüyor; proje yetkilileriyle köylüler karşı karşıya geldi, 3 kişi yaralandı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde bulunan Kızılcaköy’e jeotermal enerji santrali (JES) kurmak isteyen şirketin yetkilileri, Jandarma eşliğinde iki gün önce bölgeye girdi. JES’e karşı aylardır direnen bölge halkı, söz konusu şirketin yetkilileriyle karşı karşıya kaldı. Proje alanını çitle çevirmeye çalışan firma yetkilileri ile köylüler arasında çıkan arbedeye jandarmanın müdahalede bulunması üzerine 3 kadın yaralandı.

Aydın Çevren Platformu Sözcüsü Mehmet Vergili, " Açılacak 120 civarı kuyudan çıkacak zehirli gazlardan 300 bin kişinin etkilenme ihtimali var," dedi.

JES’e direnen yurttaşlar, “Sonuna kadar buradayız, mücadele edeceğiz. Her gün ölmektense, bir gün ölürüz. Ama buraya jeotermal enerji kurdurmayacağız” diyerek mücadeleyi sürdürüyor. Arbedede yaralanan 3 kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadınların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mahalleli adına gazetecilere açıklama yapan avukat Akın Yakan, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci tamamlanmadan santral için hazırlık çalışmalarına başlandığını belirtti.

Firma yetkilileri gerginliğin ardından çalışmaları durdururken, jandarma ekipleri herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için bölgede bekliyor.

Söz konusu JES’e ilişkin çed süreci, geçen haftalarda başlamış ve Dereağzı Köyü’nde ÇED toplantısı yapılmıştı. JES projesi kapsamında incir bahçeleri ve birinci sınıf tarım arazilerinde kuyular açılacak. Kurulması planlanan santral, JES’lerin kuşattığı Aydın’ın içme suyunu karşılayan İkizdere Barajı’na da çok yakın mesafede. Kızılcaköy’de köylüler, kurdukları çadırda haftalarda santrala karşı nöbet tutuyordu.