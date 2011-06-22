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KIZILCAHAMAM'DA TRAFİK KAZASI: 17 YARALI ANKARA (A.A)

22 Haziran 2011 00:13

-KIZILCAHAMAM'DA TRAFİK KAZASI: 17 YARALI ANKARA (A.A) - 21.06.2011 - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Ankara'ya giden Avni Bahçecik yönetimindeki 06 RD 925 plakalı minibüs, Ankara D750 Karayolunda şarampole devrildi.  Kazada, sürücü Bahçecik ile Musa, Berk, Berkay, Döne, Seden, Emine, Serap, Sevim, Filiz, Zübeyir, Saniye, Buket, Tülay, Reyhan ve Betül Bahçecik ile Zeynep Bilgici yaralandı. Yaralılar, Ankara'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

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