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Kızılcabölük'ün zirve keyfi

DENİZLİ, (DHA)- ÜÇÜNCÜ Lig 3'üncü Grup'taki ilk maçında Cizrespor'u evinde 4-1 mağlup eden Kızılcabölükspor'da sezona lider başlamanın sevinci yaşanıyor

27 Ağustos 2017 17:36

DENİZLİ, (DHA)- ÜÇÜNCÜ Lig 3\'üncü Grup\'taki ilk maçında Cizrespor\'u evinde 4-1 mağlup eden Kızılcabölükspor\'da sezona lider başlamanın sevinci yaşanıyor. Yenik duruma düştüğü mücadelede rakibini Taygun (2), Ali Helvacı ve Gökhan\'ın golleriyle rahat geçen sarı kırmızılı ekip, puan tablosunda zirveye kuruldu.
Kızılcabölük\'te amatör kategoriden beri takımın başında yer alan Teknik Direktör Hasan Şermet, bu sezon yeni bir takım kurmak zorunda kaldıklarını belirterek, \"Uyum sürecini kısa sürede atlattığımızı görmek beni mutlu etti. Bu sezon özellikle iç saha maçlarında puan kaybı yaşamak istemiyoruz. Lige farklı kazanarak başlamak her zaman takımları motive eder. Sezon boyunca mücadeleyi bırakmayan, sonuna kadar savaşan bir takım olacağız\" dedi.

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