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Spor

Kızılcabölükspor'dan hakeme eleştiri

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde 90+5'te yediği golle Ankara Adliyespor'la 1-1 berabere kalarak liderliği kaçıran Kızılcabölükspor'da Hakem Hüseyin Gökberk Arslan'a tepki var

03 Ekim 2017 16:04

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta evinde 90+5\'te yediği golle Ankara Adliyespor\'la 1-1 berabere kalarak liderliği kaçıran Kızılcabölükspor\'da Hakem Hüseyin Gökberk Arslan\'a tepki var.
Hakemin 41\'inci dakikada tartışmalı bir kararla kaptan Ramazan\'ı oyundan attığını dile getiren Futbol Şube Sorumlusu Halil Tun, \"Bariz bir penaltımız çalınmadı. İkinci yarıda oyun durmadı ama 5 dakika uzatma gösterildi. Son dakikalarda oyuncu değişikliği yapmak istedik ancak futbolcumuz 4 dakika saha kenarında bekletildi. Böyle hakemleri maçlarımıza istemiyoruz. Sezon başından bu yana canımız çok yandı\" diye konuştu.

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