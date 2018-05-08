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Spor

Kızılcabölükspor'da Play-Off heyecanı

DENİZLİ, (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup Play-Off yarı final ilk maçında cuma günü Sultanbeyli Belediyespor'u konuk edecek Kızılcabölükspor, 15 Mayıs Salı günü İstanbul'da oynayacağı rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor

08 Mayıs 2018 15:22

DENİZLİ, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup Play-Off yarı final ilk maçında cuma günü Sultanbeyli Belediyespor\'u konuk edecek Kızılcabölükspor, 15 Mayıs Salı günü İstanbul\'da oynayacağı rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor. 
Teknik direktör Hasan Şermet, sezon başında koydukları Play-Off hedefine ulaştıklarını, şimdi ise önce finale yükselmeyi daha sonra TFF 2\'nci Lig\'e çıkmayı hedeflediklerini söyleyerek, \"Sezon başından bu yana hayalimizin peşinden koşuyoruz ve bu noktaya ulaşacağız\" dedi. 
Şermet, Denizli Atatürk Stadı\'nda oynanacak kritik randevuda tribünlerin dolmasını istedi.
 

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