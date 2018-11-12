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Spor

Kızılcabölükspor'da liderlik keyfi

DENİZLİ, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yolundaki en önemli rakiplerinden Kırşehir Belediyespor'u evinde 2-1 yenip 1 hafta aradan sonra yeniden liderliği devralan Kızılcabölükspor büyük mutluluk yaşıyor

12 Kasım 2018 15:26

DENİZLİ, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta zirve yolundaki en önemli rakiplerinden Kırşehir Belediyespor\'u evinde 2-1 yenip 1 hafta aradan sonra yeniden liderliği devralan Kızılcabölükspor büyük mutluluk yaşıyor. 
Başkan Osman Duran, seyir zevki yüksek bir oyunun ardından 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını belirterek, \"Teknik heyeti ve oyuncuları kutluyorum. Sahada kazanma adında ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiler. Bir haftalık aranın ardından yeniden liderlik koltuğunu devraldık. Bizim için adrenalini yüksek, güzel bir karşılaşma oldu. Bizlerden desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum\" dedi.
Denizli temsilcisi bu hafta Altındağ Belediyespor\'un konuğu olacak.

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