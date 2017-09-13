Kızılcabölükspor'da hedef galibiyet

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)- ÜÇÜNCÜ Lig 3\'üncü Grup\'ta Düzyurt deplasmanından 1 puanla dönen Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor, cumartesi günü yine deplasmanda oynayacağı Osmaniyespor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

Önümüzdeki hafta Ziraat Türkiye Kupası\'nda Ümraniyespor\'u konuk edeceklerini hatırlatan teknik direktör Hasan Şermet, \"Hedefimiz ligde 3 puan, kupada da tur\" dedi. Geçen hafta Düzyurt karşısında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirten Hasan Şermet, şöyle devam etti:

\"Ne yazık ki hakem kararlarının maçın önüne geçtiği bir doksan dakika yaşadık. Şimdi Osmaniyespor müsabakasına odaklandık. Bu deplasmandan galibiyetle dönüp, kupada Ümraniyespor önüne moralli çıkmak istiyoruz.\"