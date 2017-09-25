Kızılcabölükspor'da hedef '2'nci Lig'

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)- TFF 3\'ncü Lig 3\'ncü Grup\'ta evinde Karacabey Birlikspor\'u 2-1 yenerek 4\'ncü haftayı 8 puanla 4\'ncü sırada tamamlayan Kızılcabölükspor, namağlup unvanını korurken, attığı 9 golle grubun en skorer takımı oldu.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası\'nda karşılaştığı 1\'nci Lig ekibi Ümraniyespor\'u 2-1 yenerek rakibini kupanın dışına iten, daha sonra ligde de aynı skorla galip gelen Denizli temsilcisi, hedefi 2\'nci Lig olarak belirledi. Başkan Osman Duran, \"Kısıtlı imkanlarla başarı yakalıyoruz. Daha fazla destekle 2\'nci Lig neden olmasın. Tüm mülki amirlerimizden ve işadamlarımızdan destek bekliyoruz\" dedi.

Karacabey Birlikspor galibiyetinin ardından futbolcuları kutlayan Başkan Duran, \"Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Her hafta daha iyiye gidiyoruz. Sıkışık fikstür bizi de zorluyor ancak çocuklar kazanma adına ellerinden gelen her şeyi yaptı. Tüm teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ediyorum. Alkışı sonuna kadar hak ediyorlar. Bu istek ve mücadele devam ettiği sürece hedefe emin adımlarla ulaşacağımızı düşünüyorum. Bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımız sonuna kadar bu takıma sahip çıkıp destek olsun. Onların gücüyle daha güzel günler göreceğimize inanıyorum\" diye konuştu.

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